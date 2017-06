Pela Série B, Santa Cruz e Inter sofrem com gramado ruim e ficam no 0 a 0

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Um festival de passes errados, escorregões, lançamentos longos e falhas técnicas. Nenhum gol. Foi assim a partida entre Santa Cruz e Internacional neste sábado (17), no Recife. Prejudicados pelas péssimas condições do gramado do Arruda, gaúchos e pernambucanos somaram um ponto cada. Os dois lados reclamaram. Tanto jogadores do Inter quanto do Santa disseram que o piso dificultou qualquer ação de mais qualidade. O festival de falhas acabou com raras oportunidades de gol e alternância constante de comando. Não poderia ser diferente do que foi. Com os pés deslizando em quase tanto barro quanto grama, o placar ficou no 0 a 0, que deu um ponto para cada. Os dois chegaram a 13 e mantiveram-se em 4º (Santa Cruz) e 5º (Inter). Na próxima rodada o Santa visita o América-MG e o Inter recebe o Paraná.