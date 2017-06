Acidente com ônibus mata ao menos dez no Piauí

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente com um ônibus na manhã de hoje na BR-135, sul do Piauí, deixou pelo menos dez mortos e 18 pessoas feridas. O ônibus da empresa Gênesis, que faria trajeto entre Brasília e Sobral (CE), saiu da pista, tombou e bateu em uma árvore. O acidente aconteceu por volta das 7h, próximo do povoado de Paus, no município de Monte Alegre do Piauí (786 km de Teresina). Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), oito pessoas morreram no local. Duas vítimas chegaram a ser socorridas, mas não resistiram. Os passageiros feridos foram levados para o Hospital Municipal de Bom Jesus (PI), alguns deles em estado grave. Duas pessoas saíram ilesas do coletivo. O motorista do ônibus teve ferimentos leves na cabeça e teve alta. Alguns corpos das vítimas, segundo a PRF, estão mutilados e será necessário a identificação por impressão digital. Na segunda-feira, uma colisão frontal entre dois veículos no mesmo trecho da estrada deixou seis mortos. Conhecida como "estrada da morte", a BR-135 é considerada uma das mais perigosas do país. O trecho próximo ao local onde aconteceu o acidente fica dentro de um cinturão de produção de soja, com tráfego de caminhões pesados. No início do ano, peritos da PRF realizaram vistoria na qual identificaram irregularidades como falta de sinalização, pista estreita e falta de acostamento. Em alguns trechos, o desnível entre pista e terreno nas laterais chega a 35 centímetros.