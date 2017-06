Incêndio florestal deixa ao menos 19 mortos em Portugal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio florestal deixou ao menos 19 mortos, 21 feridos e dois desaparecidos neste sábado (17) em Pedrógão Grande, na região de Leiria, no centro de Portugal. "Temos a confirmação de 19 mortos, todos civis. Três faleceram por inalação de fumaça e 16 calcinados em seus carros quando foram cercados pelas chamas na estrada entre Figueiro dos Vinhos e Castanheira de Pêra", informou o secretário do Interior, Jorge Gomes. O presidente da Câmara municipal, Valdemar Alves, anunciou que as autoridades tentaram retirar os residentes das áreas mais afetadas, mas que algumas aldeias estavam "em muito perigo, completamente cercadas" pelas chamas. Ele também reclamou da falta de bombeiros para apagar o fogo. Alguns dos bombeiros que tentavam combater as chamas ficaram feridos e veículos da corporação foram destruídos. As causas do incêndio não estão claras. O presidente Marcelo Rebelo de Souza anunciou que visitaria o local do incêndio ainda neste sábado.