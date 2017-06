Marido de Gal Gadot 'ostenta' casamento com Mulher-Maravilha  

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Yaron Versano, marido da atriz Gal Gadot, a interprete da Mulher-Maravilha, ostentou o relacionamento nas redes sociais. Ele publicou no Instagram uma foto na qual aparece com uma camiseta com "sua mulher" escrito embaixo de uma boneca comum, e "minha mulher" junto de uma figura da Mulher-Maravilha. Gadot aparece na foto junto do marido, vestida de maneira casual e sem maquiagem. A atriz israelense de 32 anos é a estrela de "Mulher-Maravilha", filme que já arrecadou ao redor do mundo mais de meio bilhão de dólares. O marido é holandes, empresário, e tem 42 anos. Apesar de ser discreto nas redes sociais, as postagens de fotos com Gadot atrairam quase 50 mil seguidores.