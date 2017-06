SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um bilhete distribuído para Morungaba, no interior de São Paulo, ficou com o primeiro prêmio do concurso número 5.189 da Loteria Federal, sorteado neste sábado (17), em Conceição do Mato Dentro (MG). Confira os bilhetes ganhadores. Destino Bilhete Valor do Prêmio (R$) 1º 28583 700.000,00 2º 17002 36.000,00 3º 72209 30.000,00 4º 13866 24.700,00 5º 81434 20.146,00