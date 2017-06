Longe do cinema, Drew Barrymore namora colega de trabalho em empresa de cosméticos 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Drew Barrymore, 42, está namorando o empresário David Hutchinson. Ele é vice-presidente da Maesa, empresa que fabrica os cosméticos da Flower Beauty, marca da atriz. A informação foi confirmada pelo site "E! News". A Flower Beauty tem maquiagem e perfumes e é comercializada exclusivamente nos Estados Unidos. A empresa tem sido a prioridade de Barrymore, que fez sua fama em Hollywood com filmes como "As Panteras" (2000) e "Como Se Fosse a Primeira Vez" (2003). Ela atua desde pequena, sendo revelada em "E.T. o Extraterrestre" (1982). Seu último filme, no entanto, foi "Já Estou com Saudade", lançado em 2015. Desde então ela só atuou na série "Santa Clarita Diet", da Netflix. Drew se divorciou em 2016 de Will Kopelman, com quem tem duas filhas, Olive, de 4 anos, e Frankie, 3.