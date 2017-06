Mega-Sena acumula e próximo sorteio pode chegar a quase R$ 27 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Mega-Sena acumulou novamente neste sábado (17), em sorteio realizado em Conceição do Mato Dentro (MG). A previsão para o próximo concurso, segundo a Caixa, é de R$ 26,7 milhões. Neste concurso, de número 1.940, foram sorteadas as dezenas 09, 13, 16, 17, 36 e 47. Noventa e cinco apostas fizeram a quina, levando R$ 22.002,44 cada. Pela quadra. 6.468 ficarão com prêmio individual de R$ 461,66.