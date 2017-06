Explosão de bomba em banheiro de shopping deixa 3 mortos em Bogotá

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A explosão de uma bomba em um shopping em Bogotá, capital da Colômbia, deixou ao menos três mortos e 11 feridos neste sábado (17). Segundo a polícia, a bomba foi colocada na privada do banheiro feminino no segundo andar do shopping Andino, localizado em uma área nobre de Bogotá. Após a explosão, o estabelecimento e ruas no entorno foram foram isolados. As autoridades trabalham para descobrir os responsáveis pela explosão. O presidente Juan Manuel Santos ordenou a abertura de um inquérito. O shopping estava lotado de pessoas que faziam as compras para o Dia dos Pais, celebrado neste domingo (18) na Colômbia. "O ataque terrorista covarde no Andino realmente me magoa", disse o prefeito de Bogotá, Enrique Peñalosa. A Colômbia registrou uma série de ataques terroristas nas últimas décadas e esperava-se que o acordo de paz assinado em 2016 com os guerrilheiros das Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) reduziria a violência. Mas, em fevereiro, o ELN (Exército de Libertação Nacional), segunda maior guerrilha do país, detonou uma bomba em Bogotá, ferindo dezenas de policiais -o grupo não faz parte do acordo de paz.