Em Córdoba, Brasil perde para Argentina por 3 sets a 1

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção masculina de vôlei perdeu neste sábado (17) para a Argentina, em jogo válido pela penúltima rodada da fase eliminatória da Liga Mundial, em Córdoba (ARG). O placar final foi de 3 sets a 1 para os mandantes, com parciais de 19-25, 25-21, 25-22 e 25-19. Com o resultado, os argentinos fizeram três pontos, indo a oito, deixando a lanterna do grupo e assumindo a 11ª colocação. Já o Brasil permaneceu na terceira colocação, com 16 pontos. A equipe brasileira começou bem a partida, conseguindo abrir boa vantagem de pontos em relação aos argentinos e, com isso, teve tranquilidade para abrir 1 set a 0, fechando a parcial com o placar de 25 a 19. Os comandados de Renan Dal Zotto, porém, não se encontraram mais na partida. A seleção brasileira fecha a primeira fase da Liga Mundial encarando a Sérvia neste domingo (18), às 16h10 (de Brasília). Como é país-sede, o time já tem vaga garantida na final, que será realizada entre 4 e 8 de junho, na Arena da Baixada, em Curitiba.