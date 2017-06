Lusa vence e vai para a liderança do grupo na Série D

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lanterna do Grupo A13 antes de a quinta rodada começar, a Portuguesa venceu o Bangu por 3 a 0, no Canindé, ultrapassou os cariocas no saldo de gols e saltou para a ponta. Para se manter na frente, o time rubro-verde torcerá neste domingo por um empate entre Villa Nova-MG e Desportiva-ES, em Minas. Após começo arrasador, a Lusa abriu 2 a 0 com 14 minutos de jogo, gols de Luizinho e Fernandinho. Luiz Thiago fez o terceiro no final. A Portuguesa tem sete pontos, dois a mais que Villa e Desportiva, e só saberá neste domingo o que precisará na última rodada, contra os capixabas. Vão para a segunda fase os 17 primeiros colocados mais os 15 melhores segundos.