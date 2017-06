Depois de 20 vitórias seguidas no Pacaembu, Santos fica no 0 a 0 contra a Ponte

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de 20 vitórias consecutivas, o Santos voltou a tropeçar no Pacaembu na noite deste sábado (17). O responsável pelo feito foi a Ponte Preta, que já havia eliminado a equipe do litoral nas quartas de final do Campeonato Paulista deste ano. Em jogo bastante equilibrado e de boas atuações de Vanderlei e Aranha, as equipes não saíram do 0 a 0. Com o tropeço, o Santos vai só a 13 pontos e perde a oportunidade de dormir na terceira colocação da tabela –segue no quinto lugar. Já a Ponte Preta chega a 11 e sobe para o sétimo. Após dois jogos como mandante (Palmeiras e Ponte Preta), o Santos agora vai até Salvador encarar o Vitória, na quarta-feira (21), às 19h30. Já a Ponte Preta retorna ao Moisés Lucarelli após duas partidas como visitante (Flamengo e Santos). Na quinta, recebe o Cruzeiro, também às 19h30. Os jogos são válidos pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.