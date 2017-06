(foto: Divulgação/ Agência Lusa)

Portugal enfrenta neste final de semana um episódio que o primeiro-ministro do país, Antônio Costa, definiu como uma "terrível tragédia". É que pelo menos 62 pessoas morreram e outras 59 ficaram feridas em um incêndio registrado no centro do país, segundo informou o secretário de Estado e Administração interna, João Gomes.

Segundo o premiê português, o caso é, "sem dúvida, a maior tragédia dos últimos anos em relação a incêndios florestais". Ainda segundo ele, a prioridade dos bombeiros neste momento é combater o fogo que permanece para então tentar entender o que aconteceu.

Segundo Jorge Gomes, secretário do Interior, três pessoas faleceram por inalação de fumaça e 16 calcinadas em seus carros quando foram cercadas pelas chamas na região de Leiria.

O incêndio teve início ontem por volta das 11 horas (horário de Brasília) na localidade de Pedrogão Grande, no distrito de Leiria. Pelo menos 500 bombeiros e 160 veículos foram mobilizados para apagar as chamas, que se propagaram com violência e "de maneira inexplicável", segundo o secretário do Interior, avançando em quatro frentes.

A possibilidade de o incêndio ter origem criminosa, contudo, está praticamente descartada. Segundo o diretor nacional da Polícia Judiciária, uma trovoada seca é que teria iniciado a tragédia.



Neste domingo (18), o governo português decretou três dias de luto nacional. A agenda do presidente Marcelo Rebelo de Sousa foi suspensa até terça (20)