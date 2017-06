Go Skate Day agita Curitiba neste domingo

(foto: Valquir Aureliano/Arquivo Bem Paraná)

Curitiba vai sediar hoje a 9 ª edição do Go Skate Day, que mobiliza milhares de praticantes do esporte. O evento, que começará às 11 horas com concentração na Boca Maldita, seguirá em passeata a partir das 15 horas até a Praça Afonso Botelho no Água Verde. A ação faz parte das celebrações em torno do Dia Mundial do Skate, comemorado em todo o planeta na quarta-feira, 21 de junho.

O Go Skate Day é organizado pela Federação De Skate do Paraná (FSP) e a Associação dos Skatistas da Praça (A.S. Praça). Neste ano, os organizadores vão arrecadar livros, roupas, agasalhos e peças de skate para doação, na Praça Afonso Botelho.Na Praça Afonso Botelho, haverá apresentação de bandas, Graffitte e obstáculos montados em toda a região da praça.

Além de reunir simpatizantes do esporte, o evento também possui o objetivo de sempre buscar o melhor para a estrutura do skate. Segundo o presidente da FSP, Adalto Elias, a intenção é unir esporte e cultura para que os skatistas aproveitem de forma mais lúdica a sua modalidade preferida. “Neste dia, skatistas e simpatizantes vão às ruas demonstrar a força do skate na cidade. É a forma que temos para cobrar mais ações do poder público visando o crescimento do esporte. Queremos reformas e manutenção em muitas pistas, mas também queremos mais atenção por parte do poder público".

Em sua primeira edição, em 2009, o Go Skate Day reuniu cerca de mil skatistas. Em 2014, o recorde: mais de 40 mil praticantes do esporte e o Centro Cívico “tomado”.

O evento no Facebook já tem a confirmação de 4.000 presenças e 4.400 interessados.