Festival de teatro amador terá mais de 40 atrações no PR

(foto: Divulgação)

Referência no ensino e na produção das artes cênicas há mais de 20 anos, o Grupo Empresarial Cena Hum promove, até o dia 9 de julho, a 44.ª Mostra Cena Hum. A programação, que conta com mais de 40 espetáculos de diferentes gêneros, tem atrações para os públicos de todas as idades em Curitiba, Ponta Grossa e Maringá.

Um dos mais importantes eventos de teatro amador do Paraná, a Mostra Cena Hum revela talentos e aproxima os espectadores de diferentes montagens. “É antes de tudo uma vitrine, que apresenta ao público leigo ou conhecedor do mundo teatral os trabalhos de pessoas que estão ingressando na vida artística. Fora isso, traz à plateia uma diversidade de espetáculos, seja comédia, drama, tragédia ou musical”, explica o diretor artístico do evento, George Sada.

A Mostra Cena Hum envolve mais de 500 profissionais, incluindo alunos, técnicos e professores. Participam das peças estudantes a partir dos 4 anos. As apresentações, realizadas de terça a domingo, ocupam os seguintes espaços:T eatro Cena Hum (Curitiba), Centro de Cultura (Ponta Grossa) e Teatro Reviver (Maringá).

Os atores desenvolvem seus talentos nos cursos oferecidos pela Academia Cena Hum (Curitiba), Centro de Estudos Cênicos Integrado – Ceci (Ponta Grossa) e Ingá Hum – Academia de Artes Cênicas (Maringá), ambas com a chancela Cena Hum. Para conferir a programação completa, basta acessar o site www.cenahum.com.br/agenda/44a-mostra-cena-hum/. Os valores dos ingressos variam de R$ 12 a R$ 40 (ver Serviço).

Serviço – 44.ª Mostra Cena Hum

Curitiba – Teatro Cena Hum (Rua Senador Xavier da Silva, 166 – São Francisco). Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia). Informações: (41) 3333-0975.

Ponta Grossa – Centro de Cultura (Rua Dr. Colares, 811 – Centro). Ingressos a R$ 30 e R$ 15 (meia). Informações: (42) 3223-1652 e (42) 9991-1652.

Maringá – Teatro Reviver (Praça Todos os Santos, S/N.º – Zona 02). Ingressos a R$ 24 e R$ 12 (meia). Informações: (44) 3346-1160.