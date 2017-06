(foto: Geraldo Bubniak) (foto: Geraldo Bubniak)

Cerca de três antes da partida entre Coritiba e Corinthians, que começou às 11 hora deste domingo, uma confusão envolvendo torcedores dos dois times foi registrada próximo ao Estádio Couto Pereira. Chegou-se a noticiar que um torcedor teria morrido, mas o delegado Clóvis Galvão, da Demafe (Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol e Eventos), que tinha confirmado a informação, voltou atrás. A Polícia Militar (PM) também negou o óbito. O estado do corintiano é grave. Ele está internado no Hospital do Trabalhador, no bairro Novo Mundo, e o torcedor suspeito de agredi-lo foi preso durante a partida no Couto Pereira. Ele estava nas arquibancadas do estádio, entre os torcedores da Império Alviverde.



Além dele, pelo menos outras cinco pessoas ficaram feridas, duas delas com fraturas. A Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência, encaminhando os feridos aos hospitais Cajuru, do Trabalhador e Evangélico. Não está descartada a possibilidade de outros torcedores terem buscado atendimento em hospitais particulares.

Segundo informações apuradas junto a torcedores do Coxa, a confusão teria iniciado quando dois ônibus e uma van com torcedores da Gaviões da Fiel chegaram ao Alto da Glória, permanecendo próximos do setor de visitantes. Eles teriam ameaçado torcedores coxa-brancas que passavam pelo local e depois ainda tentaram invadir a sede da torcida organizada Império Alviverde.



Torcedores do time paranaense, então, teriam atirado pedras e pedaços de madeira contra os corintianos, iniciando uma grande confusão com o envolvimento de pelo menos 20 torcedores. Um deles, torcedor do Corinthians, ficou gravemente ferido e sangrando muito na esquina das ruas Amâncio Moro com Mauá.



No Facebook, a página Rede Coxa de Comunicação (RCC) emitiu um alerta aos torcedores: "Muito cuidado a todos os torcedores, que vem ao Couto Pereira hoje. As 07h dá manhã , já presenciamos as primeiras brigas, entre organizadas dos dois times, na entrada do setor visitante. Clima já bastante tenso e pesado, para o grande jogo das 11h dá manhã."



Confira, acima, o vídeo que mostra o confronto entre torcedores no Alto da Glória. As imagens foram cedidas pela Rede News 24 horas.

BRIGA EM TERMINAL

Além do confronto no bairro Juvevê, a Guarda Municipal e a PM também registraram outro caso de violência entre torcedores dos dois clubes no terminal de ônibus do bairro Pinheirinho. Assim como no episódio de mais cedo, cerca de 30 pessoas se envolveram na briga, que foi controlada rapidamente.