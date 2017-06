(foto: Geraldo Bubniak) (foto: Geraldo Bubniak)

Cerca de cinco horas antes da partida entre Coritiba e Corinthians, que começou às 11 hora deste domingo, uma confusão envolvendo torcedores dos dois times foi registrada próximo ao Estádio Couto Pereira. Um torcedor corintiano acabou morrendo e pelo menos outros cinco ficaram feridos, dois deles com fraturas. A vítima, que ainda não teve seu nome confirmado, faleceu após ser encaminhado para um hospital da capital paranaense.

A Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. Já o óbito do torcedor corintiano teria sido confirmada pelo delegado Clóvis Galvão, da Demafe (Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol e Eventos).

Segundo informações apuradas junto a torcedores do Coxa, a confusão teria iniciado quando alguns ônibus e vans com torcedores da Gaviões da Fiel chegaram ao Alto da Glória, permanecendo próximos do setor de visitantes. Eles teriam ameaçado torcedores coxa-brancas que passavam pelo local e depois ainda tentaram invadir a sede da torcida organizada Império Alviverde.



Torcedores do time paranaense, então, teriam atirado pedras e pedaços de madeira contra os corintianos, iniciando uma grande confusão com o envolvimento de pelo menos 20 torcedores. Um deles, torcedor do Corinthians, ficou gravemente ferido e sangrando muito na esquina das ruas Amâncio Moro com Mauá.



No Facebook, a página Rede Coxa de Comunicação (RCC) emitiu um alerta aos torcedores: "Muito cuidado a todos os torcedores, que vem ao Couto Pereira hoje. As 07h dá manhã , já presenciamos as primeiras brigas, entre organizadas dos dois times, na entrada do setor visitante. Clima já bastante tenso e pesado, para o grande jogo das 11h dá manhã."



Confira, acima, o vídeo que mostra o confronto entre torcedores no Alto da Glória. As imagens foram cedidas pela Rede News 24 horas.