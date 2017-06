À espera de proposta, jovem Brenner leva 'puxão de orelha' no Inter

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Brenner tem duas alternativas para deixar o Inter. A primeira é uma oferta aguardada do Nantes, da França. Os europeus sondaram o atacante e uma reunião na próxima terça-feira (20) pode aproximar a saída do atleta em definitivo do Colorado. A segunda é um interesse do Botafogo. Enquanto não se confirma qualquer negociação, o artilheiro vermelho na temporada levou um 'puxão de orelha' do técnico Guto Ferreira. Ele não estava sequer relacionado para as partidas contra América-MG e Santa Cruz pelo Brasileirão da Série B. Mas após a lesão de William Pottker diante dos mineiros, foi chamado para completar o elenco. E mesmo em um jogo com campo ruim em que a bola aérea seria alternativa mais óbvia de ataque, Guto se negou a colocar o autor de 13 gols na temporada em campo. Preferiu Diego, que originalmente atua pelos lados, como centroavante na vaga de Nico López na etapa final. Após o jogo, o treinador usou a partida contra o Figueirense, quando Brenner entrou no segundo tempo, como justificativa para a ausência. "Eu preciso de jogadores competitivos. A saída do Nico era porque foi um jogador leve para o campo. O Brenner jogou contra o Figueirense e faltou esta competitividade. Tem que competir", disse o comandante. "Na Série B, mais do que nunca, tem que competir", repetiu. Na última semana, a alegação para manter Brenner afastado do time era a necessidade de recuperação física. O jogador teria que perder peso para voltar a atuar como no primeiro semestre. JEJUM E NEGOCIAÇÃO EM ANDAMENTO Goleador do time na temporada, Brenner não marca uma vez sequer desde a partida contra o Cruzeiro-RS,em 6 de abril. Ou seja, há mais de dois meses. Desde então são 10 partidas sem balançar as redes adversárias. Enquanto isso, o jogador de 23 anos aguarda a confirmação da proposta francesa para sair. A negociação deve movimentar valor próximo a 3 milhões de euros (R$ 10,9 milhões). Caso não se concretize, o empréstimo até o fim do ano ao Botafogo não está totalmente descartado.