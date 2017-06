Levir evita lamentação com possível saída de Thiago Maia do Santos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A possível saída de Thiago Maia para a Inter de Milão não preocupa Levir Culpi. Em entrevista coletiva concedida após o empate por 0 a 0 com a Ponte Preta na noite do último sábado (17), no Pacaembu, o técnico deixou claro que procura não lamentar situações como estas. E deu uma justificativa para animar os jogadores que brigam pela titularidade. "O jogador vai sair. Eu reúno meus jogadores e falo: vai melhorar, é oportunidade para outro. Eu não posso chamar todo mundo e falar: 'perdemos nosso melhor jogador'. O futebol é assim, feito de oportunidades, e de repente pode melhorar", disse Levir Culpi. O treinador falou ainda sobre o inchado elenco santista. Hoje, a equipe conta com 39 jogadores, e Levir já adiantou que não pretende ficar com um plantel tão numeroso. "O Santos tem um elenco exageradamente grande no meu modo de ver. Não falta jogador. Falta dar o encaixe, o entrosamento, então eu não lamento. Não vou conseguir parar com essa situação, de saída de jogadores. Então eu costumo não lamentar essa situação", acrescentou o treinador santista. O processo de testes para decidir quais jogadores não devem ficar no elenco já teve início com o interino Elano. Com o auxiliar, o volante Alison, que disputou o Paulistão pelo Red Bull e retornou de empréstimo, o lateral Daniel Guedes e o meia Vecchio, preteridos por Dorival, já foram utilizados. Já com Levir, Fabian Noguera foi a campo no fim do jogo contra o Palmeiras, e Lucas Crispim foi reintegrado. Caso Thiago Maia acerte mesmo com a Inter de Milão, o técnico Levir Culpi tem quatro opções no atual elenco para a posição de volante: Leandro Donizete, Yuri, Alison e Léo Cittadini.