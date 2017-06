Aliados do presidente Michel Temer já teriam traçado um plano para manter o peemedebista no cargo. Segundo noticia hoje o jornal Folha de S. Paulo, a ideia seria esvaziar a sessão da Câmara dos Deputados que irá analisar a denúncia criminal contra o presidente, que deverá ser apresentada nos próximos dias pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Para que as acusações que vieram à tona com a delaçãao da JBS se transformem em processo no Supremo Tribunal Federal (STF), com o afastamento do presidente em caso de aprovação pelo plenário da Câmara, são necessários os votos de pelo menos 342 dos 513 deputados federais.

Contudo, para se salvar, Temer não precisa do voto de 172 deputados, mas apenas que eles se abstenham. Como a votação será feita por meio de chamada nominal, inclusive, a base aliada acredita que não participar da sessão e não ter de ir ao microfone para votar contra o prosseguimento das investigações seria uma maneira de evitar um maior desgaste político e eleitoral.

Hoje, governistas dizem contar com 250 deputados favoráveis à não abertura do processo contra Temer. Carlos Marun (PMDB-MS), inclusive, chegou a ironizar a possibilidade de a oposição conseguir os 342 votos necessários, afirmando que a chance disso acontecer seria a mesma de o Sargento Garcia prender o Zorro. Contudo, fez uma ressalva: "salvo haja algo novo, grave e comprovado contra o presidente".