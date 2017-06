(foto: ANANDA BORGES / CÂMARA DOS DEPUTADOS)

O deputado federal pelo Paraná Hidekazu Takayama (PSC) provocou grande polêmica nas redes sociais por conta de uma entrevista concedida ao site HuffPost Brasil. Na conversa, o político, que coordena desde abril a bancada evangélica na Câmara dos Deputados, chegou a afirmar que o homem não deveria fazer as atividades domésticas.

Segundo o relato da repórter Marcella Fernandes, o deputado citou repetidamente ensinamentos biblícos. Ao falar sobre o casamento gay, afirmou que esse tipo de união desrespeita fronteiras, fazendo uma comparação no mínimo imprópria. "Amanhã ou depois vão abrir o padrão para dizer que pode fazer sexo com criança, pode fazer sexo com animal e tudo bem".

Em seguida, porém, surpreendeu ao comentar sobre o papel da mulher e do homem dentro de casa. "Se o homem ficar em casa, então estão criando o protótipo do homem maricas hoje, o homem feminilizado. Mas o homem não foi feito para isso."

Nascido em 20 de abril de 1948 em Rolândia (PR), Takayama está em seu quarto mandato como deputado federal.

