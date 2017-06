Briga entre torcidas de Coritiba e Corinthians deixa feridos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Horas antes do início da partida entre Coritiba e Corinthians, torcedores das duas equipes entraram em confronto neste domingo (18) em Curitiba, no Paraná. A Guarda Municipal confirmou que ao menos três torcedores se feriram na confusão, com um deles sofrendo fratura exposta. Os feridos foram encaminhados para o Hospital Universitário Evangélico. De acordo com a rádio local Banda B, cinco corintianos ficaram feridos, um deles em estado grave. A confusão teve início por volta das 8h (de Brasília). Em um vídeo que circula pelas redes sociais, o ônibus da torcida do Corinthians aparece sendo alvo de pedradas. Em um determinado momento, um corintiano cai no chão e é cercado por torcedores do Coritiba, que o agridem com chutes e pisões na cabeça. As confusões aconteceram em três ruas de Curitiba: Mauá, 7 de Abril e Amâncio Moro. Essa última é travessa do local em que fica localizada a Império Alviverde, uma das torcidas organizadas do Coritiba. Coritiba e Corinthians se enfrentam neste domingo, no Couto Pereira, às 11h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.