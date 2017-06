Portugal homenageará vítimas de incêndio em jogo contra o México

FÁBIO ALEIXO KAZAN, RÚSSIA (FOLHAPRESS) - A seleção portuguesa de futebol jogará com uma tarja negra de luto e fará um minuto de silêncio antes do início da partida contra o México (às 12h do horário de Brasília) válida pela Copa das Confederações neste domingo (18). O ato faz homenagem às vítimas do incêndio florestal que deixou ao menos 62 mortos no sábado (17) no vilarejo Pedrógão Grande, no centro de Portugal. Também será lida uma mensagem em português, em inglês e em russo. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, que está em Kazan, fez questão de ir à sala de imprensa falar com os jornalistas portugueses. "Hoje é um dia muito triste e estamos todos com Portugal. Um grande abraço de todo o coração para Portugal. Eu não tenho palavras", afirmou Gianni. A Federação Portuguesa de Futebol, os jogadores, os treinadores e o estafe da seleção presentes em Kazan decidiram juntar uma quantia em dinheiro para entregar ao município afetado, a fim de auxiliar as famílias das vítimas mortas no incêndio. Os jogadores e a comissão técnica também assinaram uma carta de apoio aos familiares das vítimas. Leia a íntegra abaixo: "O dia em que iniciamos a participação na Taça das Confederações é igualmente um dia de grande consternação e dor para o País que orgulhosamente representamos. A tragédia ocorrida em Pedrógão Grande, que reclamou a vida de tantos dos nossos compatriotas, não pode deixar ninguém indiferente e certamente não nos deixa a nós. Nesta hora tão triste, enviamos as mais sentidas condolências às famílias, amigos e entes queridos das vítimas dos incêndios. Se temos consciência de que meras palavras não poderão minimizar a vossa dor que também é nossa, dizemo-vos, ainda assim, que hoje em campo levaremos o vosso coração no nosso coração. "