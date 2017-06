Rússia diz que Trump usa 'retórica da Guerra Fria' em Cuba

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou neste domingo (18) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está "devolvendo a retórica esquecida da Guerra Fria" ao revogar em parte os acordo de aproximação com Cuba e atacar verbalmente os líderes da ilha caribenha. Em comunicado, o ministério russo afirmou que as ações anunciadas por Washington "são lamentáveis" e que se solidariza com Havana. Na sexta-feira (16), Trump disse estar "cancelando" o acordo com Cuba firmado por seu antecessor, Barack Obama, e afirmou que os EUA não vão ficar quietos diante da "opressão comunista". No discurso, Trump anunciou medidas como restrições para viagens de americanos a Cuba e a proibição de transações comerciais entre empresas americanas e entidades militares cubanas. Apesar do presidente norte-americano prometer durante a sua campanha eleitoral melhorar as relações com Moscou, ainda não houve mudança significativa na cooperação entre os dois países. Na semana passada, o Senado dos EUA votou pela aprovação de novas sanções contra a Rússia. A Rússia mantém laços estreitos com Havana e, em março, assinou um acordo para enviar petróleo a Cuba. EMBAIXADAS ABERTAS Apesar do discurso incisivo de Trump, a maior parte do acordo de Obama ficou intacta. As relações diplomáticas entre os dois países serão mantidas. As embaixadas em Washington e Havana seguirão abertas, e os EUA continuarão a ter apenas um encarregado de negócios, e não um embaixador, em Cuba. As remessas e viagens de cubano-americanos tampouco serão afetadas. Agressivo, o presidente americano chamou o governo de Raúl Castro de "brutal" e disse que o regime "comete crimes a serviço de uma ideologia depravada". Em dezembro de 2014, Obama anunciou o acordo de reaproximação entre Cuba e EUA, 53 anos após os dois países terem rompido relações diplomáticas. Oito meses depois, foi reaberta a embaixada americana em Havana, e no final de 2016, pousou na capital cubana o primeiro voo comercial regular entre os dois países.