Franceses votam no segundo turno das eleições legislativas

(foto: Emmanuel Macron cumprimenta público em cerimônia militar após votar no 2º turno das eleições legislativas Bertrand Guay/Pool/Lusa)

Mais de 65 mil mesas de votação da França metropolitana abriram hoje às 7h (3h em Brasília) para o segundo turno das eleições legislativas francesas, onde se renovará a Câmara Baixa, com a previsão de uma ampla maioria para o partido do presidente, Emmanuel Macron. As informações são da Agência EFE.

A maioria desses centros de votação permanecerá aberta até as 15h (horário local), ainda que nas grandes cidades devem ficar abertos por mais duas horas.

Os franceses dos territórios de ultramar votaram ontem, sábado (17), para que os resultados definitivos possam ser conhecidos esta noite.

No total, neste segundo turno serão definidas 573 das 577 cadeiras que compõem a Câmara Baixa francesa, já que quatro foram escolhidas já no primeiro turno.

Agora, concorrem os dois candidatos mais votados ou aqueles que obtiveram no domingo passado mais de 15% dos votos.

As eleições acontecem em meio a grandes medidas de segurança, com 50 mil agentes destacados em todo o país, que vive em estado de emergência desde a onda de atentados de 2015.

Macron

O presidente da França, Emmanuel Macron, votou neste domingo no segundo turno das legislativas francesas pouco depois das 9h (horário local, 4h em Brasília), antes do acostumado por ele, já que tinha que presidir uma cerimônia militar por volta das 11h (6h em Brasília).

Macron foi sozinho a sua seção eleitoral de Le Touquet, uma localidade costeira do noroeste do país onde tem uma residência junto com a esposa Brigitte, que não o acompanhou nesta ocasião.

Após votar, o presidente cumprimentou centenas de vizinhos da localidade que tinham ido ao local.

Posteriormente, Macron tomou um helicóptero que o conduziria ao Mont-Valérien, onde participaria, junto com a ministra da Defesa, Sylvie Goulard, da cerimônia militar.