Fã compila 150 mil mortes de 'Game Of Thrones' em vídeo de 20 minutos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A série 'Game of Thrones' ficou famosa pela sua carnificina -morre muita gente, e os personagens mais queridos estão a salvo de encontrar a indesejada das gentes. Um fã resolveu contar e resumir a totalidade das mortes nas seis temporadas até agora da série de TV. Em um canal do YouTube voltado para compilações de programas televisivos, o fã reuniu todas as mortes em um vídeo de 20 minutos. E elas somam 150.966 mil. Talvez os fãs não se lembrem de todas, mas o vídeo incluiu personagens sem importância em batalhas e também as mortes de animais. A sétima temporada de "Game of Thrones" estreia dia 16 de janeiro.