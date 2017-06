Parada LGBT reúne milhões na Av. Paulista; ativistas protestam contra Temer

(foto: Reprodução/ Facebook)

MARIANA ZYLBERKAN SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O público da 21ª edição da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo aproveitou o dia para protestar contra o governo Temer na avenida Paulista. No início da tarde deste domingo (18), militantes ofereciam panfletos com os dizeres "LGBT sem Temer", que foram bastante disputados.

"Parada não é só zoeira. Vamos protestar contra o governo Temer que está acabando com o nosso país", disse uma adolescente de 14 anos. A vendedora Lais da Silva Rinaldi, 30, participa pela primeira vez da parada e também se posicionou contra o presidente Michel Temer. "Vou gritar muito 'Fora, Temer'".

A organização da 21º Parada do Orgulho LGBT espera atrair 3 milhões de pessoas neste domingo na avenida Paulista. No ano passado, quando organizadores fizeram a mesma previsão, a Polícia Militar estimou um público de 190 mil pessoas no horário de pico.

Ao menos 16 carros de som vão cruzar a avenida em direção à rua da Consolação. Entre as atrações mais esperadas estão a cantora Daniela Mercury e a funkeira Anitta.

Pela primeira vez, foi organizada uma ala de deficientes físicos na frente do carro de som oficial da parada, o primeiro a desfilar. Segundo a organização, a iniciativa foi para permitir a participação de pessoas com mobilidade reduzida em um espaço separado da multidão.

"Sempre quis vir, mas tinha receio por causa da muvuca", diz o cadeirante Leonidas Marques de Almeida, 52.

Também pela primeira vez na Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, o casal de uruguaios Ruben Lopes, 55, e Mario Bonilha, 59, preparou especialmente uma camiseta com a fotos dos dois em formato de coração em homenagem aos 25 anos de casados. "Viemos celebrar a família", disse Lopes.