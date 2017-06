Corinthians empata com Coritiba e pode perder a liderança do Brasileirão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Coritiba e Corinthians ficaram no empate em 0 a 0 neste domingo (18), no Estádio Couto Pereira. O resultado coloca em risco a liderança do time paulista no Campeonato Brasileira. Ao fechar da rodada, a equipe alvinegra pode ser ultrapassada pelo Grêmio. A partida, porém, foi só o ato final de um dia que começou com uma confusão que resultou em seis torcedores corintianos feridos, sendo um em estado grave. A confusão aconteceu nas proximidades do estádio, perto da sede da Império Alviverde, uma das organizadas do Coritiba. Um torcedor do Corinthians foi rodeado por um grupo e agredido com chutes e pisões na cabeça. Ele está internado em estado grave. Com a bola rolando, Coritiba e Corinthians abusaram dos passes errados. Mesmo com o time paranaense criando as principais chances, o duelo terminou sem gols. O Corinthians ainda teve um gol mal anulado de Jô. O resultado coloca em risco a liderança do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Com 20 pontos, o time paulista pode ser ultrapassado pelo Grêmio, que tem 18 pontos e entra em campo na segunda-feira (19), contra o Cruzeiro. O Coritiba ocupa a terceira posição provisória, com 15 pontos, podendo ser ultrapassada pela Chapecoense, que tem 13. Na próxima rodada, o Corinthians recebe o Bahia, na quinta-feira (22), às 19h30. No mesmo dia, o Coritiba vai a Porto Alegre enfrentar o Grêmio, às 21h (de Brasília). CORITIBA Wilson; Dodô, Marcio, Werley, William Matheus; Jonas, Alan Santos, Matheus Galdezani; Rildo (Iago), Henrique Almeida (Tiago Real) e Alecsandro. T.: Pachequinho. CORINTHIANS Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo, Guilherme Arana; Gabriel (Camacho), Maycon, Rodriguinho, Marquinhos Gabriel (Clayson), Romero (Pedrinho); Jô. T.: Fábio Carille. Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ) Assistentes: Dibert Pedrosa Moises e Michael Correia, ambos do Rio de Janeiro Público/Renda: pagante: 23.824, total: 25.182/R$ 1.072.545 Cartões Amarelo: Dodô e Marcio, pelo Coritiba; Fagner, Gabriel e Romero pelo Corinthians