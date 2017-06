Defesa do Coxa se destaca contra o Timão. Confira as atuações

ATUAÇÕES INDIVIDUAIS



Wílson (6,0)

Praticamente não trabalhou durante a partida.



Dodô (7,0)

Apareceu uma vez no ataque. Seguro na defesa, com seis desarmes.



Werley (6,0)

Outro que quase não trabalhou no jogo. Atuação regular.



Márcio (6,5)

Foi bem pelo alto e por baixo, aliviando também o trabalho de Werley.



William Matheus (6,0)

Uma boa descida ao ataque em que quase saiu o gol.



Jonas (7,0)

Maior roubador de bolas do jogo. Surpresa na escalação, destaque na partida.



Alan Santos (6,0)

Muita qualidade no passe e segurança na defesa.



Neto Berola (S/N)

Entrou aos 44-2º. Pouco tempo em campo. Sem nota.



Galdezani (6,5)

Ajuda na defesa e inicia as jogadas de ataque. É o “motor” do time.



Rildo (6,5)

Enquanto teve fôlego, foi um perigo constante contra a defesa adversário.



Iago Dias (5,5)

Entrou aos 29-2º. Não conseguiu manter a qualidade do companheiro.

Henrique Almeida (6,5)

Participou de praticamente todos os bons lances de ataque. Só faltou o gol.



Tiago Real (S/N)

Entrou aos 36-2º. Pouco tempo em campo e, por isso, fica sem nota.



Alecsandro (5,0)

Jogador que menos apareceu do setor ofensivo. Errou passes.