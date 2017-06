SAIBA MAIS Polícia volta atrás e nega morte de corintiano. Torcedor do Coxa é preso no Couto Pereira

O Coritiba divulgou nota lamentando e dizendo que "repudia o ocorrido na manhã deste domingo (18), fora do estádio Couto Pereira, antes do jogo entre Coxa e Corinthians, na oitava rodada do Campeonato Brasileiro". De acordo com a nota do clube, "os fatos dão conta que uma briga entre membros de torcidas organizadas resultou em vários torcedores feridos".

No texto o clube "manifesta sua reprovação aos fatos ocorridos" e "declara sua postura de absoluta colaboração para as investigações e demais esclarecimentos a fim de punir os envolvidos por tal conduta reprovável".

O clube afirma que "está em contato constante com a Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos (Demafe) buscando contribuir" e que "inclusive, com a colaboração do clube, um dos suspeitos de participar deste ato foi preso dentro do Couto Pereira, durante a partida".

Cerca de três horas antes da partida entre Coritiba e Corinthians, que começou às 11 horas deste domingo, uma confusão envolvendo torcedores dos dois times foi registrada próximo ao Estádio Couto Pereira. Chegou-se a noticiar que um torcedor teria morrido, mas o delegado Clóvis Galvão, da Demafe (Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol e Eventos), que tinha confirmado a informação, voltou atrás. A Polícia Militar (PM) também negou o óbito. O estado do corintiano é grave. Ele está internado no Hospital do Trabalhador, no bairro Novo Mundo, e o torcedor suspeito de agredi-lo foi preso durante a partida no Couto Pereira. Ele estava nas arquibancadas do estádio, entre os torcedores da Império Alviverde.