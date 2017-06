Ladrões rendem seguranças e roubam 391 armas de fórum em Diadema

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na noite deste sábado (17), 391 armas foram roubadas do Fórum de Diadema, na Grande São Paulo, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Por volta das 19h, assaltantes renderam e encarceraram os três vigilantes responsáveis pela segurança no local, que conseguirem se libertar após a consumação do roubo e ligaram para a polícia. Ninguém ficou ferido. Ao todo, foi registrado o roubo de 391 armas, entre elas 294 revólveres, 87 pistolas, três submetralhadoras e três garruchas. Também foi levado um fuzil, uma espingarda, uma carabina e um pistolete, além de rádios e coletes balísticos. O caso foi registrado no 1º DP de Diadema, que vai instaurar inquérito para apurar o roubo. A perícia busca possíveis imagens de câmeras de segurança. O episódio assemelha-se a outro ocorrido no início do mês em Guarujá, a 86 km de São Paulo, quando foram roubadas 175 armas do fórum da cidade, que fica no morro da Enseada.