Armazéns da Família de Curitiba valorizam produtos paranaenses

(foto: Divulgação)

Sábado é dia de estrogonofe na casa da salgadeira Maria José dos Santos Oliveira, 62 anos. Toda quinta-feira, ela vai ao Armazém da Família da Matriz, no Centro, para comprar o champignon que será usado no prato, que ainda leva o creme de leite, o frango, o molho de tomate e o caldo de galinha vendidos na unidade da Prefeitura. A 54 km dali, na divisa entre Araucária e Contenda, Juanice Brongel, 29 anos, coordena o processamento dos cogumelos cultivados na propriedade rural da família e que podem ser encontrados nos 33 pontos do programa administrado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.

Com cerca de 300 fornecedores escolhidos por licitação, os Armazéns da Família trazem muitos produtos industrializados e processados no Paraná. “Trabalhamos como grandes cooperativas, como Coamo e Copacol, e também com médias e pequenas empresas. Mas também adquirimos alimentos processados de agricultores familiares, que nos fornecem, principalmente, doces, conservas e embutidos”, conta Ivone Aparecida de Melo, diretora do Departamento de Abastecimento Social da secretaria e responsável pelas 33 unidades que vendem alimentos e itens de higiene e limpeza.

Mercado certo

A compra das conservas da agroindústria da família de Juanice Brongel é um exemplo da preocupação da Prefeitura em ter no mix do Armazém da Família alimentos e outros itens de fornecedores paranaenses. “Os Armazéns nos garantem um mercado certo e boa parte da nossa receita e do sustento da nossa família”, afirma Juanice, que, além do champignon, entrega geleias de morango e amora, todos com a marca Pratto Fino, nas unidades administradas pela Smab.

Da pequena fábrica de embutidos de Humberto Antônio Rossa, 50 anos, saem delícias como cracóvia, lombo defumado, linguiça toscana, salame, costelinha e bacons. “Produzimos três mil quilos de produtos por mês e para nós é muito importante estar no Armazém da Família”, conta do empresário.

Principal cliente

Formada por 32 produtores, a Cooperativa dos Agricultores Familiares da Colônia Castelhanos (Coocastel), de São José dos Pinhais, é responsável pelos doces de banana comercializados nos Armazéns da Família. A cooperativa entrega, por licitação, cerca de 3 mil potes de doce de banana.

Parte da água sanitária e do álcool em gel disponíveis nas gôndolas dos Armazéns da Família chega diretamente de Almirante Tamandaré. Fornecidos pela empresa Da Ilha, os dois itens são produzidos em uma unidade que emprega cerca de 180 pessoas, conta Giusepe Sanson, 31 anos, responsável pela área comercial da indústria paranaense de médio porte.

Vendida a partir deste ano nos Armazéns da Família, a posta de tilápia agora é obrigatória toda semana nas refeições da aposentada Deirijane Rodrigues, 64 anos. “Foi a melhor coisa dos últimos tempos que encontrei no Armazém. O peixe é prático de preparar”, salienta ela, que não sabia que o pescado vem diretamente de Cafelândia, onde são processadas pela Cooperativa Agroindustrial Consolata (Copacol). A gigante do Oeste do estado e a Cooperativa Agroindustrial de Maringá (Cocamar) são grandes fornecedores paranaenses do programa da Prefeitura.

Quem pode comprar no Armazém da Família

Apenas moradores de Curitiba, com renda familiar de até 5 salários mínimos e com cartão de acesso, podem comprar nas 33 unidades do programa Armazém da Família. O cadastramento e a emissão dos cartões devem ser feitos nos núcleos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento nas Administrações Regionais localizadas nas Ruas da Cidadania da Prefeitura.

