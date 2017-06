Curitiba é a segunda cidade mais inteligente do Brasil

(foto: Cido Marques/FCC)

Curitiba foi eleita nesta semana a segunda cidade brasileira mais inteligente e conectada do Brasil pelo ranking Connected Smart Cities, elaborado pela Urban Systems, empresa especializada em análise de dados demográficos em mapas digitais. A capital paranaense subiu uma posição em relação ao ranking do ano passado e ultrapassou o município do Rio de Janeiro. Curitiba recebeu nota 32,472 e agora está atrás apenas de São Paulo, no topo do ranking com 33,197.

O bom desempenho nos quesitos urbanismo e governança garantiram a boa colocação para Curitiba. Nesses itens a capital paranaense é a primeira colocada do Brasil. O resultado leva em conta as ações implantadas para solução dos problemas. “A boa colocação de Curitiba é uma demonstração de que nossa cidade está recuperando a capacidade de inovar e ser novamente referência nacional. Temos o compromisso de melhorar a qualidade de vida dos curitibanos com uma gestão moderna e inteligente”, afirmou o prefeito Rafael Greca.

Na retomada da inovação em Curitiba, o grande destaque é o programa Vale do Pinhão, criado no início deste ano. O projeto com sede no Engenho da Inovação, antigo Moinho Rebouças, estimula a instalação de empresas de inovação e tecnologia na cidade.

Além do Vale do Pinhão, Curitiba lançou recentemente o projeto-piloto do aplicativo Saúde Já Curitiba. Com o aplicativo, os usuários de postos de saúde podem agendar, pelo celular, o atendimento médico, evitando a necessidade de ir para a fila de madrugada, em busca de senha.

Levantamento

Além de urbanismo e governança, o estudo das cidades mais inteligentes do Brasil avalia ainda a integração entre mobilidade, meio ambiente, energia, tecnologia e inovação, economia, educação, saúde, segurança e empreendedorismo em mais de 500 cidades brasileiras, usando 70 indicadores.

O levantamento divulgado pela revista Exame mostra as 100 cidades mais bem avaliadas na área. Além de Curitiba, também estão presentes no ranking os municípios paranaenses de Maringá, na 19ª colocação, Londrina, em 23ª, Cascavel, em 53ª, Pato Branco, em 64ª, Umuarama, em 77ª e Toledo, em 89ª.

Todas as notas detalhadas dos indicadores de cada cidade serão divulgadas na edição 2017 do Congresso Connected Smart Cities, que será realizada entre 21 a 22 de junho, no Rio de Janeiro.