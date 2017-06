PM confirma seis feridos e diz que ônibus não seguiram orientação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O 12º Batalhão de Polícia Militar confirmou que seis torcedores do Corinthians ficaram feridos na confusão com a torcida do Coritiba, neste domingo (18), nas proximidades do Couto Pereira. De acordo com as autoridades, um ficou em estado grave. A PM afirma ter escoltado 38 ônibus com torcedores do Corinthians desde a chegada a Curitiba até o estádio. Três ônibus, porém, teriam decidido se deslocar por conta própria até o local, sem informar o itinerário à corporação. Foram eles os alvos da torcida do Coritiba. No começo da tarde, a corporação informou a reportagem que prendeu um dos suspeitos da agressão, um homem chamado João Carlos de Paula, de 24 anos. Segundo o delegado, ele confessou o crime. A polícia trabalha para identificar os outros autores da violência. As confusões aconteceram em três ruas de Curitiba: Mauá, 7 de Abril e Amâncio Moro. Essa última é travessa do local em que fica localizada a Império Alviverde, uma das torcidas organizadas do Coritiba. A briga acabou atrasando a saída do Corinthians para o jogo e, por isso, o clube não participou do protocolo da CBF de entrada no gramado. O hino foi executado apenas para o time do Coritiba. Cerca de vinte de minutos antes do jogo ainda havia muitos torcedores do Corinthians tentando entrar no estádio. Por meio do Twitter, o clube se manifestou sobre as cenas de violência. "Infelizmente, a violência e a covardia se tornaram, mais uma vez, os principais assuntos num domingo de futebol", escreveu o Corinthians. "Que os torcedores que sofreram os atos de agressão e covardia se restabeleçam e que os órgãos competentes apurem e punam os responsáveis." NOTA OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR O 12º Batalhão de Polícia Militar, responsável pelo policiamento do jogo entre Coritiba e Corinthians, informa que por volta de 8h30 deste domingo a PM atendeu a ocorrência de confronto entre torcidas na Rua Amâncio Moro, nas imediações do estádio Major Antônio Couto Pereira. Com apoio do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), várias equipes da Polícia Militar rapidamente chegaram ao local e os envolvidos foram dispersados, o que evitou uma tragédia ainda maior. No confronto entre torcedores, seis pessoas ficaram feridas as quais foram socorridas pelo Siate do Corpo de Bombeiros (uma em estado grave encaminhada ao Hospital Evangélico e as outras cinco levadas para os hospitais Cajuru e Trabalhador). Ao todo, o BOPE escoltou 38 ônibus coletivos com torcedores do Corinthians desde a chegada à Capital até o estádio, sem nenhum incidente. Outros três ônibus não acataram a orientação da Polícia Militar, deslocaram por conta própria, sem informar o itinerário à corporação, e acabaram sendo alvo do confronto entre rivais. A ROTAM do 13º Batalhão também escoltou outros 8 ônibus com torcedores corintianos oriundos da região norte da capital paranaense. Ao longo da manhã e após o jogo, não houve registros de outros tumultos envolvendo torcedores nas proximidades do estádio. O 12º Batalhão reforçou o policiamento em toda a região do estádio com apoio de outras unidades da Polícia Militar, incluindo reforço para a escolta dos ônibus que vieram de São Paulo com torcedores. Participaram do policiamento viaturas, policiais a pé, motos, cavalos e um helicóptero. A PM informa ainda que antes de algumas partidas é feita uma reunião com dirigentes e representantes de torcidas ou, quando não há reunião, como foi no caso desta partida, é feito contato com as torcidas organizadas para fechar acordos e trocar informações de como será o policiamento, bem como sobre o público esperado a pé ou de ônibus e como serão as escoltas. A PM lembra que há anos têm feito este trabalho e quando as partes cumprem as regras o número de incidentes é menor.