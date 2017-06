Torcedor do Corinthians espancado antes de jogo recebe alta

Redação Bem Paraná com informações do G1

18/06/17 às 15:45 - Atualizado às 15:46 Redação Bem Paraná com informações do G1

O torcedor do Corinthians que foi espancado por torcedores do Coritiba na manhã deste domingo (18), nas proximidades do Estádio Major Antônio Couto Pereira, recebeu alta no começo da tarde de hoje. Ele e mais um corintiano que também se feriu foram levados ao Hospital do Trabalhador, após as agressões. O outro torcedor ferido também recebeu alta.

Segundo informações da Polícia Civil o torcedor espancado foi identificado como Jonatan José Gomes Souza da Silva, de 29 anos. As imagens mostram que mesmo após cair no chão, ele continuou recebendo chutes e pauladas, até que um torcedor do Coritiba tenta intervir na situação. Em seguida, policiais militares também se aproximam e os agressores se dispersam.

De acordo com a polícia, o confronto resultou em pelo menos outros cinco feridos, todos torcedores do Corinthians.

Um homem de 24 anos, suspeito de ter participado das agressões, foi detido dentro do estádio, durante a partida entre Coritiba e Corinthians. Ele deve ser indiciado por tentativa de homicídio.