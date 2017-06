Lesionado, Rodrigo Caio desfalca o São Paulo no jogo contra o Atlético-MG

JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)- Rogério Ceni passou a ter um desfalque para a partida deste domingo (18), no Morumbi, contra o Atlético-MG. Com edema no músculo posterior da coxa esquerda, o zagueiro Rodrigo Caio foi vetado pelo departamento médico do confronto válido pelo Campeonato Brasileiro. O jogador sentiu a lesão quando defendia a seleção brasileira em amistosos na Austrália, mas ainda chegou a treinar com os colegas de São Paulo neste sábado, no CT da Barra Funda. Porém, o defensor voltou a sentir a lesão e, por precaução, foi cortado do jogo. Desta maneira, a zaga do São Paulo pode ser formada por Maicon, Militão e Lucão, que formaram o trio titular na última quarta-feira, contra o Sport, na Ilha do Retiro.