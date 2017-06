SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foi marcado para outubro o início do desenvolvimento da versão para o palco de "Moulin Rouge". O filme musical de Baz Luhrmann foi lançado em 2001 e indicado a oito Oscar. O texto do longa será adaptado para a Broadway por John Logan, vencedor do Tony (o Oscar do teatro americano) em 2010 por "Red" ("Vermelho"), peça que teve encenação no Brasil em 2012 e 2016. O autor é também roteirista de filmes como "Gladiador" (2000) e "Alien: Covenant" (2017).