"Estrada da morte" fez 47 das 61 vítimas de incêndio em Portugal

GIULIANA MIRANDA PORTO, PORTUGAL (FOLHAPRESS) - Das 61 vítimas mortais do incêndio florestal que atinge Pedrógrão Grande e arredores, no centro de Portugal, 47 estavam na estrada nacional 236, que já está sendo chamada de rodovia da morte pelos portugueses. A estrada regional é cercada por uma vegetação densa que -com o clima seco, a temperatura elevada e os ventos fortes- acabou se tornando combustível para alimentar as labaredas e propagar rapidamente o incêndio. Dos 47 mortos na via, 30 foram encontrados em seus carros e, os outros 17, fora dos veículos ou à beira da estrada. A maioria morreu carbonizada. As demais vítimas estão espalhadas por aldeias da região. Entre os mortos, houve também quem tivesse inalado a fumaça tóxica do incêndio. Segundo relatos dos sobreviventes, a fumaça escura dificultou a visibilidade e muitos acabaram presos nas labaredas. Eles relatam cenas de terror. Segundo o Ministério da Administração Interna, ainda há quatro frente de incêndios ativas. O calor e a baixa umidade do ar permanecem neste domingo e há o temor, entre os moradores, de que novas aldeias sejam afetadas. Cinco localidades foram evacuadas preventivamente. Diversas nações prestaram mensagens de solidariedade aos portugueses. A França e a Espanha cederam aeronaves para auxiliar no combate as chamas. VÍTIMAS O governo português prometeu divulgar na noite de domingo (tarde no Brasil) um novo balanço da situação. Até agora, foram confirmados 61 mortos, 57 feridos e 150 desabrigados. O número de desaparecidos ainda não foi divulgado. A ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, foi até o local e tentou minimizar críticas de moradores de que o trabalho de auxilio teria sido lento. "Este é o momento para combater [o incêndio], não para fazer avaliações", disse a ministra. A Polícia Judiciária trabalha agora para recolher e identificar os corpos. No caso das vítimas carbonizadas, em que a identificação visual não é possível, o trabalho será mais demorado. De acordo com o médico Carlos Durão, perito-legista, nesses casos é a identificação leva em conta uma série de fatores, desde os pertences e o local onde os corpos foram encontrados até a arcada dentária.