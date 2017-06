SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Censores chineses cortaram do filme "Alien: Covenant", lançado no país nesta sexta-feira (16), o beijo gay entre os ciborgues Walter e David -ambos interpretados pelo ator alemão Michael Fassbender. "Em outras partes editadas você não percebe [o corte]. Mas, na parte em que o beijo gay deveria acontecer, dá para ver que tem algo faltando", disse Yu, funcionário de uma agência chinesa de publicidade, à revista americana "The Hollywood Reporter". Mais recentemente, a China já havia censurado de oito a 14 minutos de filmes como "Logan" e "Resident Evil - The Final Chapter". Nesse caso, as cenas cortadas eram cenas de violência. A política da China quanto a cenas de afeto gay em filmes é errática. O filme "Brokeback Moutain", por exemplo, foi proibido de ser exibido no país -apesar da reputação de Ang Lee lá. Conteúdo do tipo tem sido censurado de forma rotineira na TV. Ainda assim, a alardeada "cena gay" de "A Bela e a Fera" foi permitida ano passado. As autoridades do país ainda fizeram propaganda de sua suposta tolerância. O jornal oficial do partido comunista no país tuitou, à época, que a cena não só foi mantida, como não precisava de alerta para menores de idade.