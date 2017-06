No Mineirão, Grêmio joga pela liderança do Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Grêmio vai a Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro pela liderança do Brasileiro. Com o empate sem gols do Corinthians neste domingo, diante do Coritiba, o time do técnico Renato Gaúcho passa o paulista caso vença os mandantes no Mineirão, às 20h desta segunda-feira, no encerramento da oitava rodada. O time gaúcho tem 18 pontos, dois a menos que o Corinthians. Já a equipe de Mano Menezes faz um campeonato irregular, ocupando a intermediária para trás da tabela, com 10 pontos. Pelo treino feito no CT do Flamengo neste domingo de manhã, ainda no Rio, a tendência é de que a equipe de Renato seja mantida com quatro volantes: Michel, Maicon, Arthur e Ramiro. Mas também é possível que ele saque um desses atletas para a entrada de Everton. Neste domingo à noite, o time gaúcho já estava concentrada na capital mineira. Pelo Cruzeiro, dificilmente o técnico Mano Menezes terá seu capitão em campo contra o Grêmio. O volante Henrique ficou fora mais uma vez do treino, por ainda estar se recuperando de um corte na perna direita. Dessa forma, Lucas Romero e Ariel Cabral deverão ser os escolhidos para formar a dupla de volantes. O atacante Sassá, que ainda não teve o nome publicado no BID da CBF, também ficou fora das atividades deste domingo. CRUZEIRO Fábio; Ezequiel, Caicedo, Léo e Diogo Barbosa; Lucas Romero e Ariel Cabral; Robinho, Rafinha (Alisson) e Thiago Neves; Ramón Ábila (Rafael Sobis). T.: Mano Menezes GRÊMIO Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Arthur, Maicon, Ramiro e Pedro Rocha; Luan. T.: Renato Gaúcho Local: Mineirão, em Belo Horizonte Horário: 20h desta segunda-feira Juiz: Raphael Claus (SP) Na TV: SporTV e Premiere