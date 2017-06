Atlético impõe ao São Paulo sua primeira derrota em casa no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG conseguiu aproveitar as falhas do sistema defensivo do São Paulo e garantiu a vitória por 2 a 1, neste domingo, no Morumbi. Este foi o primeiro jogo são-paulino neste Brasileiro em casa que a equipe não saiu com os três pontos. Até então, eram três triunfos em casa. Com o resultado, o time se mantém com 10 pontos na tabela de classificação. Já o Atlético-MG passa a somar nove pontos e dá uma trégua na crise. Na próxima rodada, o clube do Morumbi vai enfrentar o Atlético-PR, na quarta-feira, em Curitiba. A equipe do treinador Rogério Ceni, que ainda não venceu como visitante neste campeonato, tenta quebrar o tabu de jamais ter superado o adversário na Arena da Baixada. Já o Atlético-MG vai receber o Sport, também na quarta-feira, na Arena Independência. O atacante Marcinho, mais uma vez, fez jus aos elogios de Rogério Ceni. Mesmo deslocado na vaga do lateral direito Bruno no primeiro tempo, ele deu conta de ajudar na marcação e apoiar o ataque, com boas jogadas. Na segunda etapa, quando passou a ocupar o lugar de Wellington Nem, ele deu trabalho para a defesa adversária e conseguiu empatar o jogo. Já o meio campista Cícero não vive um bom momento no São Paulo. Fracassou na tentativa de fazer a ligação entre o ataque e a defesa. Pouco efetivo na marcação, ele também não conseguiu ajudar na armação das jogadas. PROTESTO A principal organizada do São Paulo, a Independente, fez uma manifestação na porta do Morumbi neste domingo, antes da partida. O protesto era contra a diretoria do clube, por conta da negociação das revelações David Neres, Lyanco e Luiz Araújo nesta temporada. No total, cerca de mil torcedores estavam no local. "A Independente continuará com o movimento unidos pelo São Paulo e apoiaremos o time. Porém, a gente quer jogador, vamos cobrar jogador, reforços. E estamos protestando contra a diretoria em que sentido? Cotia recebe para quê? Nossos craques nascem em Cotia, não chegam a jogar no São Paulo e já são vendidos. Não têm vínculo algum com o clube. Isso não pode estar acontecendo. Algo de errado acontece lá", Henrique Gomes, o Baby, presidente da torcida Independente. SÃO PAULO Renan Ribeiro; Éder Militão (Bruno), Maicon e Lucão; Marcinho, Jucilei, Cícero (Gilberto), Cueva e Júnior Tavares; Wellington Nem (Thiago Mendes) e Lucas Pratto; T.: Rogério Ceni ATLÉTICO-MG Victor; Alex Silva, Leonardo Silva, Felipe Santana e Fábio Santos; Rafael Carioca (Ralph), Yago, Elias e Cazares (Rodrigão); Robinho (Luan) e Rafael Moura. T.: Roger Machado Gols: Cazares (A), aos 8min do 1º tempo; Marcinho (S), aos 43seg, e Rafael Moura (A), aos 35min do 2º Cartões amarelos: Cueva e Júnior Tavares (S); Rafael Carioca e Yago (A) Público e renda: 22.704 e R$ 576.735 Juiz: Braulio da Silva Machado (SC) Local: Morumbi