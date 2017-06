Botafogo bate Chapecoense em Santa Catarina

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo se sentiu bastante à vontade na Arena Condá, abusou dos contra-ataques e levou a melhor contra a Chapecoense, neste domingo (18), em duelo pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Vitória por 2 a 0 com gols de Roger e Rodrigo Pimpão. O triunfo deixa o time alvinegro com 12 pontos, na sétima posição. Enquanto a equipe catarinense se afasta ainda mais da liderança, estaciona nos 13 pontos e ocupa o quinto lugar na tabela. Na nona rodada do Brasileiro, o Botafogo faz o clássico contra o Vasco, na próxima quarta-feira, no Engenhão. Um dia depois, a Chapecoense visita o Flamengo na Ilha do Urubu. Rodrigo Pimpão foi o grande destaque do jogo. O camisa 7 botafoguense puxou grande parte dos contra-ataques do clube carioca na partida e ainda ajudou na defesa. O atacante começou a jogada do primeiro gol com um belo passe e ainda marcou o segundo dos visitantes na Arena Condá. Além disso, ele ainda deu uma caneta e outro belo drible em um lance individual já com o 2 a 0 no placar. Antes de enfrentar a Chape, o Botafogo estava havia quatro jogos sem ganhar no Brasileiro e vinha de empate por 2 a 2 com o Vitória, fora de casa, na última rodada. Porém, a partida deste domingo acabou com a sequência negativa da equipe e deu mais tranquilidade para o técnico Jair Ventura. A Chapecoense até chegou algumas vezes com perigo no primeiro tempo, principalmente com Apodi, mas faltou atenção na defesa. O primeiro gol botafoguense saiu justamente em contra-ataque. Aos 28min, Pimpão fez belo lançamento para Bruno Silva, que esperou a saída do goleiro Jandrei e tocou para Roger completar para as redes. Depois, o time alvinegro ainda teve mais chances na etapa final, justamente em jogadas parecidas, apostando na velocidade e pegando a zaga do clube catarinense mal arrumada. CHAPECOENSE Jandrei; Apodi, Luiz Otávio, Victor Ramos e Reinaldo; Andrei Girotto, Luiz Antonio, Luis Seijas (Nenén) e Arthur; Osman (Niltinho [Túlio de Melo]) e Wellington Paulista. T.: Vágner Mancini BOTAFOGO Gatito Fernández; Arnaldo, Joel Carli, Igor Rabello e Víctor Luís; Rodrigo Lindoso (Dudu Cearense), Bruno Silva, Matheus Fernandes e João Paulo; Rodrigo Pimpão (Guilherme) e Roger (Montillo). T.: Jair Ventura Cartões amarelos: Rodrigo Lindoso e Gatito Fernández (B) Gols: Roger (B), aos 28min do 1º tempo; Rodrigo Pimpão, aos 8min do 2º Local: Arena Condá, em Chapecó (SC) Juiz: Marcelo Aparecido de Souza (SP)