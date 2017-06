Flamengo arranca empate nos acréscimos

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Num clássico muito disputado no Maracanã, Flamengo e Fluminense empataram por 2 a 2 na tarde deste domingo e perderam a chance de ingressar no G6 do Campeonato Brasileiro. O gol que igualou o placar aconteceu já aos 50 minutos do segundo tempo, com o lateral esquerdo Trauco, que havia retornado da seleção peruana junto com Guerrero. Flamengo e Fluminense somam 11 pontos. Na quarta, o tricolor visita o Avaí. Já o rubro-negro recebe a Chapecoense na quinta, na Ilha do Urubu. O colombiano Berrío, que andava devendo, entrou muito bem no segundo tempo, colocando fogo na partida com sua velocidade e criando chances para o Flamengo. Pelo lado do Fluminense, o atacante Richarlison completou sua sétima partida no Brasileiro e, com isso, estourou o limite permitido para transferência a outro clube da Série A. Portanto, não há mais como o jogador ir para o Palmeiras, clube que ofereceu R$ 40 milhões por seu futebol. FLUMINENSE Júlio César; Lucas, Reginaldo, Henrique e Mascarenhas (Léo); Orejuela, Wendel (Mateus Norton), Gustavo Scarpa e Calazans; Richarlison e Henrique Dourado. T.: Abel Braga FLAMENGO Thiago; Rodinei, Réver, Juan (Rafael Vaz), Trauco; Márcio Araújo (Willian Arão), Cuéllar, Diego; Vinicius Junior (Berrío), Everton e Guerrero. T.: Zé Ricardo Gols: Wendel (FLU), aos 36min do 1º tempo; Diego (FLA), aos 9min, Henrique Dourado (FLU), aos 35min, e Trauco (FLA), aos 50min do 2º Cartões amarelos: Cuéllar e Berrío (FLA) Local: Maracanã Juiz: Vinicius Gonçalves Dias (SP)