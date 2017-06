Irã anuncia lançamento de mísseis contra 'bases terroristas' na Síria

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As forças de elite do Irã lançaram um ataque com mísseis contra "bases terroristas" na região síria de Deir Ezzor, controlada pelos extremistas do Estado Islâmico, anunciou Teerã neste domingo (18). O ataque, realizado no sábado com o lançamento dos mísseis do território iraniano, foi em "represália" pelos atentados perpetrados no dia 7 de junho contra o Parlamento iraniano e contra o mausoléu do aiatolá Komeini em Teerã e que foram reivindicados pelo Estado Islâmico, anunciaram os Guardiães da Revolução, as forças de elite iranianas. O atentado duplo, com atiradores e homens-bomba, em Teerã, deixou 17 mortos e 42 feridos. O Irã xiita é aliado da Síria há tempos nos combates contra os grupos fundamentalistas sunitas do Estado Islâmico, mas essa é a primeira vez que se sabe sobre um ataque iraniano com mísseis contra os extremistas no território sírio. "Nessa operação, mísseis de médio alcance foram lançados das províncias de Kermanshah e do Curdistão. Uma grande quantidade de terroristas foi morta e seus equipamentos e armas destruídos", informou o comunicado dos Guardiães. O ataque de represália iraniano teve como alvo "a base de comando (...) dos terroristas em Deir Ezzor, no leste da Síria", acrescentou. Após o duplo atentado em Teerã há dez dias, os Guardiães haviam prometido que "vingariam o sangue inocente derramado".