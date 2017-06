Curitiba é a 2ª capital mais inteligente, aponta ranking

Curitiba foi eleita na semana passada a segunda cidade brasileira mais inteligente e conectada do Brasil pelo ranking Connected Smart Cities, elaborado pela Urban Systems, empresa especializada em análise de dados demográficos em mapas digitais. A Capital paranaense subiu uma posição em relação ao ranking do ano passado e ultrapassou o município do Rio de Janeiro. Curitiba recebeu nota 32,472 e agora está atrás apenas de São Paulo, no topo do ranking com 33,197.

O bom desempenho nos quesitos urbanismo e governança garantiram a boa colocação para Curitiba. Nesses itens a capital paranaense é a primeira colocada do Brasil. O resultado leva em conta as ações implantadas para solução dos problemas. Além de Curitiba, também estão presentes no ranking Maringá, na 19ª colocação, Londrina, em 23ª e Cascavel, em 53ª.