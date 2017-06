A governadora em exercício, Cida Borghetti, participa hoje, às 9 horas, do anúncio do lançamento do Censo Agropecuário 2017, que será feito pelo presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Roberto Olinto Ramos. Serão visitados 5,3 milhões de estabelecimentos agropecuários durante cinco meses. No Paraná estima-se que serão visitadas cerca de 370 mil propriedades.

Será feito o levantamento de informações sobre área, produção, características da mão de obra, irrigação, uso de agrotóxicos, entre outros temas. O resultado do Censo é público e os dados servirão de parâmetros para ações e políticas públicas.

O anúncio do lançamento do Censo Agropecuário 2017 será realizado no Auditório do Sistema Ocepar. As operações do 10º Censo Agropecuário iniciam no mês de outubro.