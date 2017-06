(foto: Franklin de Freitas)

À 1h24 da próxima quarta-feira tem início o inverno no Hemisfério Sul do planeta.

A estação mais gelada do ano começa com bastante frio. Neste dia, os termômetros devem marcar mínima de 6ºC em Curitiba. No Centro-Sul as mínimas ficam entre 5 e 7 graus. O clima mais frio deve durar até o final de semana, pelo menos.

Mas, já a partir de hoje a amplitude térmica fica muito próxima. A amplitude é a diferença entre a maior e menor temperatura. No caso de Curitiba, a amplitude prevista para hoje é de apenas 5ºC — máxima de 17ºC e mínima de 12ºC. Essa baixa amplitude significa que a sensação durante todo o dia será de frio.

Amanhã, a amplitude deve variar menos ainda, oscilando entre 11 e 13 graus na Capital. Na quarta, a mínima bate em 6ºC e a máxima não deve passar dos 14ºC.

Chuva e vento — Antes da chegada dos dias mais gelados, o Estado deve ter chuva. Desde ontem, uma frente fria já avançava sobre o Paraná pelo Oeste, que poderia ter chuva durante a madrugada de hoje.

O destaque se dá por conta da intensidade dos ventos entre os setores Oeste, Sudoeste e Noroeste, onde as as rajadas mais intensas ficam próximas a 60 km/h. Entre o Sul e região Leste, os prognósticos indicam ventos de até 50 km/h ao longo do dia.