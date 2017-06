Flamengo empata clássico contra o Fluminense nos acréscimos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Num clássico muito disputado no Maracanã, Flamengo e Fluminense empataram em 2 a 2 na tarde deste domingo (18) e perderam a chance de ingressar no G6 do Campeonato Brasileiro. O Flamengo empatou a partida aos 50 minutos do segundo tempo, com gol do lateral-esquerdo peruano Miguel Trauco. Com o resultado, as duas equipes foram a 11 pontos na tabela. O Vasco, último colocado do G6, tem 12. Em partida movimentada, o Fluminense abriu o placar com o volante Wendel, que provocou a torcida flamenguista na comemoração. Ainda no primeiro tempo, Diego aproveitou confusão na área para empatar a partida. Na segunda etapa, Henrique Dourado, de pênalti, pôs de novo o Fluminense à frente do placar. Aos 50 minutos, Trauco acertou um belo chuta, de longe, para dar números finais ao jogo. A partida foi a sétima do atacante Richarlison pelo Fluminense no Brasileiro, limite permitido para transferência para outro clube da Série A. Com isso, não há mais a possibilidade de o jogador defender o Palmeiras na competição. O clube paulista ofereceu R$ 40 milhões pelo seu futebol. Conca, ex-jogador do Fluminense e hoje no Flamengo, foi muito vaiado pelos torcedores de sua ex-equipe. Foi a primeira vez que ele enfrentou o clube após sua passagem nas Laranjeiras. Na próxima quarta-feira (21) o Fluminense enfrenta o Avaí, em Florianópolis, às 21h45 Já o Flamengo recebe a Chapecoense, na Ilha do Urubu, às 21h.