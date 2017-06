Torcida do Coritiba divulga nota e culpa rivais por confusão

A torcida organizada do Coritiba Império Alviverde publicou, neste domingo, uma nota oficial sobre a confusão ocorrida no entorno do estádio Couto Pereira. Antes do jogo entre Coritiba e Corinthians, na manhã deste domingo, houve briga de torcedores rivais Uma pessoa ficou gravemente ferida.

Pela nota, publicada em uma rede social, a Império Alviverde afirma que que começou a confusão foram os torcedores do Corinthians. “Ao invés de permanecerem na rua e local a eles destinados, desceram dos ônibus e foram contornando o estádio pela rua Mauá e subindo a rua Amancio Moro a pé em direção a loja oficial da nossa torcida, por vontade própria e não por engano, cientes do risco pois sabiam muito bem onde se encontravam”, diz a nota. “Confusão essa promovida pela torcida visitante, esses, são os principais responsáveis pelo ocorrido e pelos seus próprios torcedores que ficaram feridos, deixados para trás. Consequências do risco assumido”.

A íntegra da nota:

PARA TODA AÇÃO EXISTE UMA REAÇÃO!

A torcida visitante começou a chegar no Couto Pereira por volta das 6:30 am, entre carros e vans, até que 4 ônibus chegaram sem escolta policial (não solicitada de acordo com a PM) e os passageiros ao invés de permanecerem na rua e local a eles destinados, desceram dos ônibus e foram contornando o estádio pela rua Mauá e subindo a rua Amancio Moro a pé em direção a loja oficial da nossa torcida, por vontade própria e não por engano, cientes do risco pois sabiam muito bem onde se encontravam.

Haviam cerca de 50 torcedores do Coritiba no local (loja oficial) como sempre desde cedo organizando a festa e garantindo a segurança, protegendo a nossa casa, o nosso patrimônio! Quando os visitantes chegaram a cerca de 100 metros da loja, provocando e iniciando um ataque, nossos integrantes por segurança fecharam a loja e então houve o conflito na rua entre as torcidas. A torcida do Coritiba, em defesa, mesmo que em menor número, tinha que proteger os seus domínios. E assim o fez, até a chegada do reforço policial, pois as poucas viaturas presentes no local não eram suficientes para conter a confusão. Confusão essa promovida pela torcida visitante, esses, são os principais responsáveis pelo ocorrido e pelos seus próprios torcedores que ficaram feridos, deixados para trás. Consequências do risco assumido.

Para estes e para todos, não desejamos o pior, a ninguém, mas para toda ação existe uma reação, e diante de tais circunstâncias jamais, JAMAIS fugiremos da luta.