Daqui a pouco estou indo embora, diz zagueiro do São Paulo após ser vaiado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após a derrota para o Atlético-MG por 2 a 1, neste domingo (18), o zagueiro do São Paulo, Lucão, 21, foi vaiado pela torcida são-paulina que compareceu ao Morumbi. O jogador falhou no lance que originou o triunfo da equipe mineira. "Normal [o lance]. Se tivesse chutado para fora, era um lance normal. Era um dos únicos que não poderia errar, para alegria de muitos torcedores já já estou indo embora", afirmou Lucão, revelado nas categorias de base do clube. "De uns quatro anos para cá, eles [torcedores] sempre pegam muito no pé e eu sou um deles. Dentro de campo, eu era o único que não podia errar. Fui infeliz no lance, a bola bateu e acabaram fazendo o gol", completou o zagueiro. Lucão é alvo da torcida são-paulina desde a última temporada, por conta da falha no clássico contra o Corinthians, disputado no Campeonato Paulista de 2016. O jogador chegou a ter uma negociação cogitada com o Porto e quase foi envolvido na negociação que acertou a chegada do zagueiro Maicon. Ele ficou no Morumbi e ganhou o prestígio do técnico Rogério Ceni. Desde sua chegada, o treinador afirmou que iria aproveitar o jovem atleta no seu elenco. Ele já atuou em mais de DEZ jogos nesta temporada e ganhou diversas oportunidades nos últimos jogos, quando Ceni resolveu implementar o sistema com três zagueiros. Logo após a declaração, Lucão recebeu o apoio dos companheiros de time. "Ele é um grande jogador. A gente sempre apoia ele. É um menino novo, erros acontecem. Temos de levantar a cabeça e ir para o próximo jogo", minimizou o atacante Marcinho, autor do gol do São Paulo. Com a derrota em casa, o São Paulo perdeu a oportunidade de ficar entre os cinco primeiros colocados e ainda caiu para o 13º lugar, com 10 pontos. O time que tinha chance de se aproximar dos líderes, agora está a apenas dois pontos do AtléticoPR, primeiro time dentro da zona de rebaixamento na competição nacional.