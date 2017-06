Montes Ribeiro em cartaz no Memorial

Criações que nascem na escrita. “Tudo tem verso” (foto: Estalin Rosetes/Divulgação)

Com cerca de 80 obras, a retrospectiva ​ ​ “27 Anos de Artes Visuais – Luiz Arthur Montes Ribeiro” reúne pinturas em óleo e acrílica, nanquim, aquarelas, desenhos, objetos e instalações selecionados pelo próprio artista para contar a sua história.

A exposição fica aberta, para visitação gratuita, no Salão Brasil do Memorial de Curitiba, até 9 de julho.

Suas criações, explica Luiz Arthur, nascem na escrita. “Tudo tem verso, os títulos são literários. Existe, efetivamente, uma conversa entre o literário e o visual, que se fundem para que surja a obra”, pontua ele.

O mar também sempre foi muito presente em seu trabalho, mesmo antes das temporadas em Itapoá, litoral de Santa Catarina, e Guaratuba, litoral do Paraná.

Neste período, entre 2007 e 2015, criou muito. “O tempo era aquele. Com a disponibilidade de estar em frente ao mar, você transcende no seu ser buscando a felicidade. E isso faz com que se renove a criatividade”, comenta Luiz Arthur ressaltando a importância de exercitar a criatividade.

“Dissocio o dom, que é divino e todos trazem em si, da criatividade, que exige ser alimentada e instigada”.

Desta forma, Montes Ribeiro traçou seu caminho se permitindo atuar em várias frentes, sempre interligadas por um objetivo maior, vinculado ao desejo de compartilhar conhecimento e fortalecer as artes.

Fez os primeiros desenhos aos 13 anos e já tinha a escrita como companheira. Morando em Curitiba desde 1980, é graduado em Letras Português/Inglês, pós graduou-se em Artes Plásticas e é Mestre em Educação. Participando de exposições coletivas e individuais desde 1994, tem em seu currículo mais de uma centena delas, inúmeros Salões de Artes, com premiações em alguns

Serviço:

O quê: Exposição 27 ANOS DE ARTES VISUAIS - LUIZ ARTHUR MONTES RIBEIRO.

Quando: De terça a sexta-feira das 9h às 12h e das 13h às 18h. Sábados e domingos das 9h às 15h. Até 9 de julho.

Onde: Memorial de Curitiba – Salão Brasil – 3.º andar (Rua Claudino dos Santos, 79). Entrada franca.